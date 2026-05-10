Interpol captura a hondureño deportado de USA por delito de homicidio

San Pedro Sula, Honduras

La detención se ejecutó en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, ubicado en el municipio de La Lima, departamento de Cortés, minutos después de que el sospechoso arribara al país en un vuelo de deportados procedente de los Estados Unidos.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la Oficina Central Nacional de Interpol Honduras, capturaron a un ciudadano hondureño que mantenía una notificación roja internacional por suponerlo responsable del delito de homicidio.

El capturado fue identificado como Arnold Francisco Corea Santos, de 26 años de edad, de oficio jornalero, originario del municipio de La Campa, departamento de Lempira, quien era requerido por los tribunales de justicia por hechos ocurridos en el año 2021.

Según el expediente investigativo, el 20 de marzo de ese año la víctima, identificada como Edwin Romario Orellana Sánchez, se conducía junto a un testigo desde la aldea Mataras hacia San Juan, Intibucá, cuando fueron interceptados por el ahora detenido.

Las investigaciones policiales detallan que el sospechoso realizó disparos al aire y posteriormente se acercó al vehículo, donde disparó directamente contra la víctima, quien falleció en el lugar.

Tras su detención, al ciudadano se le leyeron sus derechos conforme a ley y será remitido ante la autoridad judicial competente para que responda por el delito que se le imputa.