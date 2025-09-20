Hombre de 76 años muere atropellado por un taxi en La Ceiba

La Ceiba, Atlántida.

Un señor de la tercera edad, identificado como Wilson Nahín Gonzáles, de 76 años de edad, murió la noche de este viernes atropellado por un taxi en La Ceiba, Atlántida.

El percance vial se registró la noche del viernes en la carretera CA-13 frente a la entrada de la colonia Las Mercedes.