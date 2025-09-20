Hombre de 76 años muere atropellado por un taxi en La Ceiba

Un señor de la tercera edad, identificado como Wilson Nahín Gonzáles, de 76 años de edad, murió la noche de este viernes atropellado por un taxi en La Ceiba, Atlántida.
El percance vial se registró la noche del viernes en la carretera CA-13 frente a la entrada de la colonia Las Mercedes.
El conductor de la unidad con registro 1622 se presentó en la policía para dar a conocer lo sucedido y dejó su vehículo en el lugar del suceso.
Se conoció que don Wilson caminaba por la carretera cuando fue embestido por el carro.
Familiares del ahora occiso indicaron que residía en un taller mecánico ubicado a pocos metros de dónde perdió la vida y que por las noches iba a cenar dónde parientes que residen en colonia Las Mercedes.