  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hombre de 76 años muere atropellado por un taxi en La Ceiba

El ahora occiso, identificado como Wilson Nahín Gonzales, caminaba por la carretera CA-13 cuando fue embestido puro el vehículo

Hombre de 76 años muere atropellado por un taxi en La Ceiba
La Ceiba, Atlántida.

Un señor de la tercera edad, identificado como Wilson Nahín Gonzáles, de 76 años de edad, murió la noche de este viernes atropellado por un taxi en La Ceiba, Atlántida.

El percance vial se registró la noche del viernes en la carretera CA-13 frente a la entrada de la colonia Las Mercedes.

Muere el policía Kelvin Carbajal tras brutal colisión en Arizona, Atlántida

El conductor de la unidad con registro 1622 se presentó en la policía para dar a conocer lo sucedido y dejó su vehículo en el lugar del suceso.

Hombre de 76 años muere atropellado por un taxi en La Ceiba

Se conoció que don Wilson caminaba por la carretera cuando fue embestido por el carro.

Familiares del ahora occiso indicaron que residía en un taller mecánico ubicado a pocos metros de dónde perdió la vida y que por las noches iba a cenar dónde parientes que residen en colonia Las Mercedes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias