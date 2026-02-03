Fiscalía solicita pena máxima por asesinato de abogada en Puerto Cortés

San Pedro Sula, Honduras

El Ministerio Público solicitó la pena máxima de 25 años de prisión contra César Raúl Quintanilla García, durante la audiencia de individualización de la pena celebrada en la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de los juzgados de San Pedro Sula, tras haber sido encontrado culpable del asesinato de la abogada Saddie Karina Araque Machado.

La petición fue planteada por la Fiscalía en representación de la sociedad, luego de que el pasado 8 de diciembre un tribunal conformado por tres jueces emitiera un fallo unánime de culpabilidad contra el acusado por el crimen ocurrido el 1 de marzo de 2018, en la colonia La Portuaria, en el municipio de Puerto Cortés.

Según la acusación del Ministerio Público, la profesional del derecho fue atacada cuando llegaba a su vivienda a bordo de una motocicleta, acompañada de una de sus hijas. Las investigaciones establecen que el hecho habría sido perpetrado por encargo.

El requerimiento fiscal señala que el ahora condenado descendió de un vehículo tipo pick-up, marca Toyota Tacoma, el cual era conducido por otro individuo, con quien posteriormente huyó del lugar tras cometer el crimen.

El Tribunal de Sentencia deberá emitir en los próximos días la resolución definitiva sobre la pena que deberá cumplir Quintanilla García, en un caso que causó conmoción en el gremio jurídico y en la sociedad porteña.