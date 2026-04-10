Envian a la cárcel al papá del alcalde de Piraera, Lempira

San Pedro Sula, Honduras

Un juez de Letras Penal resolvió imponer la medida cautelar de la detención judicial a Armando Mendoza Cedillo, papá del actual alcalde del municipio de Piraera, Lempira, Deydin Mendoza. Mendoza Cedillo fue remitido ayer a los juzgados de San Pedro Sula a su audiencia de declaración de imputado por suponerle responsable de los delitos de tenencia ilegal de armas de uso permitidas como prohibidas, depósito de artefactos explosivos y tráfico de drogas en perjuicio de el orden público y la salud pública del Estado de Honduras.

El reporte de las autoridades indica que el imputado fue detenido en el sector de Santa Cruz de Yojoa, Cortés, por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidroga (DNPA) mediante una orden de captura emitida por el juzgado sampedrano con fecha 19 de febrero de 2026.

En declaraciones a medios de comunicación, el edil Deydin Mendoza indicó que junto a su padre se dirigía hacia el palacio de justicia para presentarse voluntariamente luego de que el 28 de enero las autoridades realizaran un allanamiento en la casa de su padre y le hallaran armas.

"La Policía realizó un allanamiento en la casa de mi padre; sin embargo esas armas no son de él sino que personas mal intencionadas las tiraron al patio. Luego de eso, nuestros abogados acordaron la citación este día (jueves 9 de abril) por lo que mi padre se presentaría; sin embargo la Policía irrumpió la casa de mi esposa en Santa Cruz y lo detuvo", dijo el alcalde. Y añadió, "nosotros somos una familia honrada, nunca hemos tenido problemas con la justicia. El problema empezó luego de que yo ganara por segunda vez la alcaldía. Esta es una persecución política y de hecho en octubre pasado me hicieron un atentado, pero confiamos en Dios. El pecado es ser nuevamente alcalde y por eso quieren vincular a mi familia con estas cosas".