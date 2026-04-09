Matan a entrenador de fútbol Nelson Cárcamo en Erandique, Lempira

Erandique, Lempira

El entrenador de fútbol Nelson Octavio Cárcamo, conocido cariñosamente como “Tavo”, reconocido por su amplia trayectoria en el deporte local, fue asesinado en la mañana de este jueves en el municipio de Erandique.

El crimen ocurrió dentro de un taller de reparación de motocicletas en la comunidad de Gualmoaca, en pleno centro del municipio, cuando sujetos armados le dispararon en reiteradas ocasiones, quitándole la vida de manera inmediata. Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles del caso y continúan con las investigaciones.

Cárcamo era una figura muy conocida en el ámbito deportivo de la zona, donde se desempeñó como director técnico del equipo femenino de Erandique, del Deportivo Erandique, además de haber sido jugador de equipos como Galácticos y Veteranos, dejando una importante huella en el fútbol local.

Tras conocerse la noticia, distintos sectores del deporte expresaron su pesar por su fallecimiento, destacando su compromiso, liderazgo y pasión por el fútbol. Jugadoras que estuvieron bajo su dirección lo describieron como un guía dentro y fuera de la cancha.

La comunidad deportiva lamenta profundamente su partida, mientras familiares, amigos y allegados piden fortaleza en este difícil momento. Su legado, aseguran, vivirá en cada cancha y en cada jugador que formó.