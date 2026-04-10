Tabla de posiciones Liga Española: Real Madrid vuelve a tropezar y Barcelona festeja

El conjunto de Álvaro Arbeloa no fue capaz de superar a un rival que ha peleado por no descender esta temporada y con este empate que sacó de la capital española logra alejarse de la zona roja en la tabla de posiciones.

Real Madrid tira la Liga Española . El equipo merengue sufrió un nuevo tropiezo en el Santiago Bernabéu donde empató 1-1 contra el Girona en partido correspondiente a la jornada 31 del campeonato español.

El uruguayo Fede Valverde puso por delante en el marcador al Real Madrid con un disparo de derecha del uruguayo Fede Valverde que se tragó el portero argentino Paulo Gazzaniga en el inicio de la segunda parte. Y el francés Thomas Lemar igualó el duelo poco después para el cuadro gironés con un tremendo zurdazo que superó al ucraniano Andriy Lunin.

Real Madrid suma su tercer partido sin ganar. A la derrota en Mallorca y frente al Bayern Múnich se unió esta igualada que le puede dejar a nueve puntos del líder, el Barcelona, que el sábado recibe al Espanyol.

Los blancos son segundos con 70 puntos, quedan a seis del Barça momentáneamente. Los azulgranas pueden aumentar su ventaja en la cima si ganan el derbi catalán este sábado.