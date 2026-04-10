Un logo que recorre en el tiempo y retrata 50 años dorados de la Maratón LA PRENSA

San Pedro Sula, Honduras.

No es solo un rediseño. No es solo un aniversario. El nuevo logo de la edición 50 de la Maratón La Prensa-Gatorade es una belleza. El tiempo ha pasado y las generaciones han cambiado, pero el legado sigue corriendo con la misma fuerza. Y es que si algo ha demostrado esta competencia durante medio siglo es que puede transformarse sin perder su esencia. La Maratón La Prensa es una identidad marcada en cada corredor, y cada edición ha tenido su propio sello. Sin embargo, lo que nunca ha cambiado es lo que representa en cada participante: esfuerzo, disciplina, comunidad y pasión por el deporte. Hoy, en esta edición dorada, ese concepto se eleva a su máxima expresión con su logotipo en el evento deportivo del país con más participantes.

Significado del logo

El nuevo diseño coloca el número “50” como eje central. Sólido, imponente y en tono dorado, no solo marca una cifra histórica, sino que simboliza la grandeza de una carrera que ha acompañado a miles de corredores a lo largo de las generaciones. Como bien lo define su concepto de este año: “El logo corre, no se queda estático”. Las líneas dinámicas que cruzan el número son el reflejo del movimiento constante de la carrera, el paso del tiempo y las historias acumuladas. El “50” es protagonista porque representa cinco décadas de historia, esfuerzo y evolución. La inclinación del diseño proyecta velocidad y dinamismo, mientras que el bloque inferior transmite firmeza y estabilidad, reflejando la base sólida sobre la que se ha construido este evento.