Un logo que recorre en el tiempo y retrata 50 años dorados de la Maratón LA PRENSA

No es solo un rediseño. No es solo un aniversario. El nuevo logo de la edición 50 de la Maratón La Prensa-Gatorade es una belleza.
El tiempo ha pasado y las generaciones han cambiado, pero el legado sigue corriendo con la misma fuerza. Y es que si algo ha demostrado esta competencia durante medio siglo es que puede transformarse sin perder su esencia.
La Maratón La Prensa es una identidad marcada en cada corredor, y cada edición ha tenido su propio sello. Sin embargo, lo que nunca ha cambiado es lo que representa en cada participante: esfuerzo, disciplina, comunidad y pasión por el deporte.
Hoy, en esta edición dorada, ese concepto se eleva a su máxima expresión con su logotipo en el evento deportivo del país con más participantes.
Significado del logo
El nuevo diseño coloca el número “50” como eje central. Sólido, imponente y en tono dorado, no solo marca una cifra histórica, sino que simboliza la grandeza de una carrera que ha acompañado a miles de corredores a lo largo de las generaciones.
Como bien lo define su concepto de este año: “El logo corre, no se queda estático”. Las líneas dinámicas que cruzan el número son el reflejo del movimiento constante de la carrera, el paso del tiempo y las historias acumuladas. El “50” es protagonista porque representa cinco décadas de historia, esfuerzo y evolución.
La inclinación del diseño proyecta velocidad y dinamismo, mientras que el bloque inferior transmite firmeza y estabilidad, reflejando la base sólida sobre la que se ha construido este evento.
Esta competencia no solo celebra una cifra redonda, sino que festeja todo lo que hay detrás: madrugadas de entrenamiento, calles llenas de vida, familias apoyando, atletas cruzando la meta y sueños que se cumplen paso a paso.
La Maratón La Prensa, que se realiza en el marco de la Feria Juniana, se celebrará el domingo 14 de junio en el circuito de San Pedro Sula donde se corre cada año. Serán 5, 10 y 21 kilómetros las categorías que albergarán a unos 15,000 corredores que se esperan en esta edición de oro.
La inscripción en Banpaís tiene un valor de 450 lempiras hasta el 15 de abril y pasará a costar 550 del 16 en adelante. Si el proceso se hace a través del sitio www.maratonlaprensa.hn tiene un costo de 500 lempiras hasta el 15 de este mes y de 550 desde el 16. Los suscriptores pagan 450.
Esta edición número 50 Maratón La Prensa-Gatorade se realiza gracias a los patrocinadores de, Gatorade, Aguazul, Banpaís, La Mundial, Total, ProgCarne, Diveco – Therapedic, Supermercados Colonial, Welchez, Prohfoam - Camas Royal Excell, GoldStar, Nescafé, Fruvetsa, Farmacias Simán, Economascotas, Copantl, Power, Exa, Wow Media, Comisariato Los Andes, GES, Monsol, Metrocinemas, Gocas Sport, Federación Nacional de Atletismo.