Olimpia suma tres altas para el Clásico ante Motagua: ¿Qué pasó con Bengtson?

Olimpia se alista para afrontar el Clásico capitalino contra Motagua el domingo y Eduardo Espinel recibe la gran noticia de contar con tres altas importantes. Así fue el entrenamiento de este viernes.
El Olimpia viene de enfrentarse al Victoria donde ganaron con marcador de 2-1 en la jornada 17.
Con esos tres puntos y combinadas las derrotas de Real España y Motagua, el León es tercero con 26 puntos.
El encuentro del domingo frente a Motagua se lleva los reflectores de la jornada 18 del campeonato.
El Olimpia llegará con los ánimos al clásico capitalino, tiene tres altas confirmadas.
Se dieron la rumores de una posible separación de Jerry Bengtson tras no aparecer en los últimos tres compromisos del Olimpia, incluyendo uno en Estados Unidos.
Jerry Bengtson estuvo entrenando por separado del resto de la plantilla, donde se encendieron más las alarmas.
El entrenador del Olimpia, Eduardo Espinel, afirmó que Jerry Bengtson no estaba al 100% recuperado y tuvo que realizar trabajos por separado.
Hoy el experimentado delantero de 39 años volvió a entrenar con toda normalidad junto al resto de sus compañeros.
Jerry Bengtson es una de las tres altas confirmadas del León para el clásico capitalino.
La segunda es el delantero nacido en Colombia, Yustin Arboleda.
El espigado delantero también estuvo entrenando al margen de la plantilla.
El entrenador Eduardo Espinel destacó que Yustin Arboleda recayó de la lesión cuando estaba cerca de reincorporarse a la plantilla.
Yustin Arboleda se perfila para reaparecer en el clásico capitalino y también de cumplir la sanción por expulsión.
Olimpia también presenta una tercera alta, producto de una expulsión frente a los Lobos de la UPNF.
La sanción la cumplió al no estar presente en el duelo anterior frente al Victoria.
El joven delantero David Flores se presentará como la tercera alta en el ataque del Olimpia ante Motagua.
Yustin Arboleda no ocultó su felicidad de volver a los trabajos normales del Olimpia.
Y Jerry Bengtson apunta a la titularidad y ser el compañero de Benguché en la alineación titular.
Olimpia se medirá con el Motagua el domingo 12 de abril a partir de las 5.15 PM en el estadio Nacional Chelato Uclés.