Capturan a "Cacho Hueco", supuesto cabecilla de la 18, en La Lima

Luis Ángel Guevara Romero fue detenido por la Dipampco en la colonia Filadelfia, La Lima, Cortés

El detenido tiene 27 años y reside en la colonia Filadelfia.

La Lima, Cortés.

Un supuesto cabecilla de la pandilla 18 fue detenido este lunes en la colonia Filaldelfia, La Lima, Cortés.

El operativo, a cargo de agentes de a Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), culminó con la detención de Luis Ángel Guevara Romero, alias "Cacho Hueco", de 27 años. Según la Dipampco, Guevara Romero tiene el rango de "hommie" en la estructura criminal.

Es señalado de controlar plazas de distribución de droga en varios puntos de ese sector.

Las autoridades confirmaron que el sospechoso posee un historial delictivo. En 2018, fue detenido para efectos de investigación; en 2019 detenido por escándalo en vía pública; y en 2024 nuevamente requerido en la colonia El Caimán, de La Lima, ocasión en la que se le decomisó supuesta marihuana, según registros policiales.

Hoy se le decomisó una pistola, un paquete de marihuana, crack, un celular y una mochila.

Fue remitido al Ministerio Público por suponerlo responsable de los delitos de tráfico ilícito de drogas y porte ilegal de arma de fuego.

