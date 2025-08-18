Capturan a "Cacho Hueco", supuesto cabecilla de la 18, en La Lima

La Lima, Cortés.

Un supuesto cabecilla de la pandilla 18 fue detenido este lunes en la colonia Filaldelfia, La Lima, Cortés.

El operativo, a cargo de agentes de a Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), culminó con la detención de Luis Ángel Guevara Romero, alias "Cacho Hueco", de 27 años. Según la Dipampco, Guevara Romero tiene el rango de "hommie" en la estructura criminal.

Es señalado de controlar plazas de distribución de droga en varios puntos de ese sector.