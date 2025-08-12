Bus redujo velocidad por baches y sicario subió a matar a pasajero

Yoro, Honduras.

El ataque ocurrió en el sector conocido como 36 Guaymas, en El Negrito, Yoro , cuando la unidad redujo la velocidad debido a las malas condiciones de la carretera.

La tarde-noche del lunes, un pasajero identificado como Dani Beltrán fue asesinado a balazos dentro de una unidad de transporte interurbano que cubría la ruta El Progreso–Urraco, en el norte de Honduras.

De acuerdo con testigos, esta maniobra fue aprovechada por un hombre armado, quien subió al autobús y disparó en repetidas ocasiones contra Beltrán, provocándole la muerte de manera inmediata.

"Íbamos lento por los baches", dijo uno de los pasajeros a un medio de local.

La víctima vestía camisa azul de cuadros y pantalón holgado, y quedó sin vida en su asiento. El crimen generó escenas de pánico entre los demás pasajeros, quienes intentaron ponerse a salvo durante el tiroteo.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar el área y esperar el levantamiento del cuerpo por parte de Medicina Forense.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado si hubo personas heridas ni han revelado el posible móvil del asesinato.