Conductor no tenía permiso para transporte pesado en accidente que dejó siete policías muertos

Comayagua, Honduras

La revelación surge en medio de las investigaciones que buscan determinar responsabilidades en el siniestro ocurrido el pasado 17 de junio sobre la carretera CA-5, donde murieron siete agentes de la Policía Nacional y decenas más resultaron heridos.

El director de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), Lenin Morel, confirmó que el conductor de la grúa involucrada en el fatal accidente registrado en El Rodeo, Comayagua, no contaba con el permiso correspondiente para operar vehículos de transporte pesado.

De acuerdo con las autoridades, esta irregularidad forma parte de los elementos clave que analiza la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT), ya que podría agravar la responsabilidad penal del conductor.

La Policía Nacional informó que este jueves fue remitido ante la Fiscalía del Ministerio Público en Comayagua un hombre de 40 años, originario de Choloma, Cortés, señalado como el presunto responsable del accidente.

El sospechoso enfrenta cargos por homicidio imprudente, lesiones imprudentes, daños imprudentes y conducción temeraria, según el expediente preliminar.

Las investigaciones de la SIAT establecen que el conductor de la grúa habría perdido el control de la unidad mientras descendía por una pendiente pronunciada, circulando a una velocidad no prudente y utilizando una marcha inadecuada.

El informe policial detalla que la pesada unidad salió de una curva, volcó y terminó impactando de frente contra un autobús de la Policía Nacional que transitaba en sentido contrario.

Además del autobús policial, otra rastra que circulaba por la zona también se vio involucrada en la colisión múltiple.

Producto del fuerte impacto, siete agentes policiales asignados a la UDEP-7 de El Paraíso fallecieron en el lugar, mientras que varios uniformados resultaron con lesiones de consideración.

Según se conoció, los policías regresaban en un autobús institucional luego de recibir un nuevo lote de uniformes, cuando fueron sorprendidos por el accidente.

El caso ha causado consternación en la institución policial y en el país, debido a la magnitud de la tragedia y las circunstancias en las que ocurrió.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer completamente el hecho y determinar si existen otras responsabilidades administrativas o penales relacionadas con la operación de la grúa.