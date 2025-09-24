  1. Inicio
  2. · Sucesos

Identifican a joven acribillado en Choluteca

La víctima mortal fue identificada como Alejandro Josué Estrada Ordóñez, de 25 años

Identifican a joven acribillado en Choluteca

Fotografías en vida de Alejandro Josué Estrada Ordóñez.
Choluteca, Choluteca.

Una balacera ocurrida la noche del martes en el barrio El Estadio de Choluteca dejó como saldo un joven muerto y otro herido de gravedad.

La víctima mortal fue identificada como Alejandro Josué Estrada Ordóñez, de 25 años, mientras que Erick Fernando Morán resultó lesionado y permanece en estado delicado en el Hospital General del Sur.

Según versiones preliminares, sujetos armados abrieron fuego contra los dos jóvenes y luego huyeron del lugar. Estrada murió de inmediato, en tanto que Morán fue trasladado de emergencia.

Tras el ataque, familiares de Estrada retiraron el cuerpo por cuenta propia y lo llevaron a su vivienda, impidiendo a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizar el levantamiento correspondiente.

Acribillan a menor de 14 años en sector El Guanábano

Violencia

Datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) indican que, entre el 1 de enero y el 16 de septiembre de 2025, en Choluteca se han registrado 64 muertes violentas. Aunque la cifra es inferior a la de departamentos como Olancho, Francisco Morazán y Cortés, el sur del país sigue figurando entre las zonas con mayores niveles de violencia.

Hallan cuerpo de una mujer entre maleza en Santa Bárbara

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias