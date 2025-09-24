Identifican a joven acribillado en Choluteca

Choluteca, Choluteca.

Una balacera ocurrida la noche del martes en el barrio El Estadio de Choluteca dejó como saldo un joven muerto y otro herido de gravedad.

La víctima mortal fue identificada como Alejandro Josué Estrada Ordóñez, de 25 años, mientras que Erick Fernando Morán resultó lesionado y permanece en estado delicado en el Hospital General del Sur.

Según versiones preliminares, sujetos armados abrieron fuego contra los dos jóvenes y luego huyeron del lugar. Estrada murió de inmediato, en tanto que Morán fue trasladado de emergencia.

Tras el ataque, familiares de Estrada retiraron el cuerpo por cuenta propia y lo llevaron a su vivienda, impidiendo a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizar el levantamiento correspondiente.