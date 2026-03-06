  1. Inicio
  2. · Sucesos

Capturan a "Metralla", supuesto cabecilla de la 18, en La Lima

De acuerdo con el informe policial, el sospechoso estaría vinculado a actividades como la coordinación de varios delitos

Capturan a Metralla, supuesto cabecilla de la 18, en La Lima

Las autoridades también indicaron que el individuo cuenta con antecedentes.

La Lima, Cortés.

Agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturaron a un presunto integrante de la Pandilla 18 durante un operativo realizado en la colonia Guaymuras, en el municipio de La Lima, departamento de Cortés.

El detenido es conocido con el alias de “Metralla”, señalado por las autoridades como miembro activo de esta estructura criminal con el rango de “hommie”, y con aproximadamente ocho años de pertenecer al grupo delictivo.

Dictan 15 años de cárcel y dos millones de multa a mujer por extorsión

De acuerdo con el informe policial, el sospechoso estaría vinculado a actividades como la coordinación de cobros de extorsión, además de la venta y distribución de drogas en ese sector.

Las autoridades también indicaron que el individuo cuenta con antecedentes, ya que el 23 de septiembre de 2021 fue detenido por la entonces Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) en la colonia Rubí, en Choloma, Cortés, acusado de los delitos de extorsión y asociación para delinquir.

Durante la operación, los agentes decomisaron 60 envoltorios que contenían supuesta marihuana, 20 bolsitas con presunta cocaína y un teléfono celular.

Prisión preventiva contra supuesto cabecilla de la pandilla 18 en San Pedro Sula

El sospechoso fue puesto a disposición de la Fiscalía correspondiente por el delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias