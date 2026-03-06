Capturan a "Metralla", supuesto cabecilla de la 18, en La Lima

La Lima, Cortés.

Agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturaron a un presunto integrante de la Pandilla 18 durante un operativo realizado en la colonia Guaymuras, en el municipio de La Lima, departamento de Cortés. El detenido es conocido con el alias de “Metralla”, señalado por las autoridades como miembro activo de esta estructura criminal con el rango de “hommie”, y con aproximadamente ocho años de pertenecer al grupo delictivo.

De acuerdo con el informe policial, el sospechoso estaría vinculado a actividades como la coordinación de cobros de extorsión, además de la venta y distribución de drogas en ese sector. Las autoridades también indicaron que el individuo cuenta con antecedentes, ya que el 23 de septiembre de 2021 fue detenido por la entonces Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) en la colonia Rubí, en Choloma, Cortés, acusado de los delitos de extorsión y asociación para delinquir. Durante la operación, los agentes decomisaron 60 envoltorios que contenían supuesta marihuana, 20 bolsitas con presunta cocaína y un teléfono celular.