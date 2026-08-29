Capturan a hombre con supuesta droga en la colonia Juan Orlando, San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras. Un hombre fue detenido por agentes de la Policía Nacional durante un operativo de prevención y control ejecutado en la colonia Juan Orlando, en San Pedro Sula, Cortés, zona norte de Honduras.

De acuerdo con el reporte policial, los agentes interceptaron al sospechoso y procedieron a realizarle una inspección de rutina.

Durante la revisión, al individuo le fueron encontrados varios envoltorios plásticos transparentes que contenían en su interior hierba seca, presuntamente marihuana.