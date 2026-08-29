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Capturan a hombre con supuesta droga en la colonia Juan Orlando, San Pedro Sula

La Policía Nacional detuvo a un hombre durante un operativo ejecutado en la colonia Juan Orlando, en San Pedro Sula, Cortés

Capturan a hombre con supuesta droga en la colonia Juan Orlando, San Pedro Sula

Momento de la captura del implicado en el tráfico de drogas en San Pedro Sula.

San Pedro Sula, Honduras. Un hombre fue detenido por agentes de la Policía Nacional durante un operativo de prevención y control ejecutado en la colonia Juan Orlando, en San Pedro Sula, Cortés, zona norte de Honduras.

De acuerdo con el reporte policial, los agentes interceptaron al sospechoso y procedieron a realizarle una inspección de rutina.

Durante la revisión, al individuo le fueron encontrados varios envoltorios plásticos transparentes que contenían en su interior hierba seca, presuntamente marihuana.

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Asimismo, los agentes le decomisaron varias dosis de supuesta piedra crack y un teléfono celular, que quedó bajo investigación como parte de las evidencias relacionadas con el caso.

La Policía Nacional indicó que el hombre fue detenido en flagrancia por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública.

Tras la captura, el sospechoso fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de turno, donde se continuará con el procedimiento legal correspondiente.

Será el Ministerio Público el encargado de presentar el requerimiento fiscal y determinar las acciones legales que correspondan, mientras las evidencias decomisadas son sometidas a los procesos de investigación respectivos.

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Redacción La Prensa
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