Cae hombre que figuraba entre los más buscados por delitos de secuestro y homicidio

La Ceiba, Honduras

El detenido fue identificado como José Feliciano Reyes Peña , de 37 años, originario y residente en la colonia El Búfalo de La Ceiba.

Un ciudadano que figuraba entre los más buscados en Honduras fue detenido este viernes en un punto de control policial en la aldea López Bonito, jurisdicción de La Ceiba, tras confirmarse que tenía una orden de captura pendiente por los delitos de homicidio simple y secuestro.

De acuerdo con el informe policial, el ciudadano mantenía vigente una orden de captura por el delito de homicidio simple, con fecha 4 de marzo de 2010, y otra por el delito de secuestro, con fecha 20 de octubre de 2015.

Las órdenes judiciales fueron emitidas por los Juzgados de Letras y el Juzgado de Ejecución Nacional Territorial en materia Penal. Según el reporte, los delitos se habrían cometido en perjuicio de Allan Antonio Días Ayala y un testigo protegido.

Tras su detención en la posta de control de López Bonito, el sospechoso fue puesto a la orden de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal correspondiente.