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Cae supuesto líder de la banda "Al Qaeda" en Tegucigalpa

Gerardo Ernesto Ayestas Aguilar estaba prófugo de la justicia desde 2021, según informe de autoridades

Cae supuesto líder de la banda Al Qaeda en Tegucigalpa

Gerardo Ernesto Ayestas Aguilar es el detenido en el operativo de la Atic en Tegucigalpa.

Tegucigalpa.

En las últimas horas fue detenido en Tegucigalpa el supuesto cabecilla de la estructura criminal conocida como "Al Qaeda".

Se trata de Gerardo Ernesto Ayestas Aguilar, quien, según autoridades, permanecía prófugo desde 2021 y que es acusado por el delito de tráfico de drogas.

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El requerimiento fiscal en su contra fue presentado previamente por el Equipo Fiscal Contra el Microtráfico de Drogas y Asociaciones para Delinquir. Agentes de la Agencia Técnica de Investigación coordinaron y ejecutaron el arresto de Ayestas Aguilar.

Según el Ministerio Público, el detenido es considerado reincidente, debido a que ha sido objeto de diversas investigaciones por su presunta participación en actividades ilícitas.

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El organismo también señaló que en operativos anteriores contra esta estructura criminal se han decomisado cantidades significativas de droga, además de haberse logrado condenas por delitos como tráfico de drogas, asociación para delinquir y otros ilícitos relacionados.

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Redacción La Prensa
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