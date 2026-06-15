Un busito se incendia y pasajeros sufren quemaduras en Tegucigalpa

Un microbús que circulaba desde Tegucigalpa hacia la carretera oriental se incendió durante la madrugada de este lunes 15 de junio a la altura de la colonia Villa Vieja, en el kilómetro 1, dejando a dos personas con quemaduras.
De acuerdo con el relato de testigos, una patrulla policial que transitaba por la zona alertó sobre la emergencia y auxilió a los pasajeros, quienes fueron trasladados de inmediato al Hospital Escuela para recibir atención médica.
Mientras tanto, elementos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron hasta el lugar para controlar el incendio que consumía la unidad.
El busito quedó completamente calcinado, al igual que la carga que transportaba, entre la que se encontraba un freezer, dos llantas de repuesto y el armazón de uno de los asientos del vehículo.
Autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) llegaron al sector debido a que la unidad quedó volcada. Se espera que realicen las diligencias correspondientes, gestionen el retiro del vehículo e investiguen las causas que provocaron el siniestro.