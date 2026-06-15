Un busito se incendia y pasajeros sufren quemaduras en Tegucigalpa

Tegucigalpa.

Un microbús que circulaba desde Tegucigalpa hacia la carretera oriental se incendió durante la madrugada de este lunes 15 de junio a la altura de la colonia Villa Vieja, en el kilómetro 1, dejando a dos personas con quemaduras.

De acuerdo con el relato de testigos, una patrulla policial que transitaba por la zona alertó sobre la emergencia y auxilió a los pasajeros, quienes fueron trasladados de inmediato al Hospital Escuela para recibir atención médica.