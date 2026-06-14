​Detienen a mujer tras embestir con su vehículo a su expareja en La Ceiba

La Ceiba, Honduras

En una rápida intervención, agentes de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a Ofelia María Vásquez Forgas , de 36 años, acusada de los delitos de maltrato familiar agravado y daños en perjuicio de su expareja .

El incidente ocurrió el sábado en la intersección de la 8 calle, frente a la colonia 17 de Septiembre, luego de una acalorada discusión entre ambos en una gasolinera cercana, según el informe policial.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, tras el altercado verbal, el hombre abandonó el lugar a bordo de su motocicleta. Sin embargo, la mujer presuntamente lo siguió en un vehículo turismo, marca Mazda y color rojo.

Al alcanzarlo en el sector mencionado, Vásquez Forgas habría embestido deliberadamente al motociclista, provocándole lesiones y daños materiales.

La agresión quedó registrada por una cámara de seguridad instalada en la zona. Las imágenes, que forman parte de la evidencia recopilada por el Ministerio Público, muestran el momento en que el vehículo impacta a la víctima.

Tras recibir la alerta, agentes policiales se desplazaron al lugar y procedieron con la captura de la sospechosa, quien posteriormente fue remitida a la fiscalía de turno para continuar con el proceso judicial correspondiente.