Trump viaja al G7 de Francia tras anunciar el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viaja este lunes a Francia para participar en la cumbre de líderes del G7, después de anunciar un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz. Trump despegó rumbo a la localidad de Évian a las 07:15 GMT desde la Base Conjunta Andrews, en Maryland, a las afueras de Washington, a bordo del avión presidencial Air Force One.

El líder republicano emprendió el viaje tras asistir a una velada de combates de artes marciales mixtas de la UFC, celebrada este domingo en los jardines de la Casa Blanca con motivo de su 80 cumpleaños y en la que el luchador español Ilia Topuria, de origen georgiano, cayó derrotado frente al estadounidense Justin Gaethje en el enfrentamiento estelar. Estados Unidos e Irán anunciaron ese mismo día que han alcanzado un acuerdo de paz, mediado por Pakistán, que ambas partes firmarán el próximo viernes 19 de junio en Suiza. La cumbre del G7 en Évian, fronteriza con Suiza, será la primera reunión entre los líderes de Estados Unidos, Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia, Canadá y Japón desde el inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero, que ha provocado graves perturbaciones en el mercado mundial del petróleo. Trump tiene previsto reunirse en privado este lunes con el mandatario francés, Emmanuel Macron, y participar en las sesiones del G7, donde coincidirá mañana martes con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, invitado a la cumbre.