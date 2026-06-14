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JD Vance afirma que Irán: "nunca tendrá un arma nuclear", tras anuncio de acuerdo

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró este domingo que Irán “nunca tendrá un arma nuclear” tras el anuncio del acuerdo de paz

  • Actualizado: 14 de junio de 2026 a las 18:14 -
  • Agencia EFE
JD Vance afirma que Irán: nunca tendrá un arma nuclear, tras anuncio de acuerdo

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.

 Foto: EFE
Washington, Estados Unidos

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este domingo, tras el anuncio del acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, que la República Islámica "nunca tendrá un arma nuclear".

"Debemos celebrar que podemos afirmar con seguridad, con confianza, que Irán nunca tendrá un arma nuclear. Tenemos mucho trabajo por hacer pero tuvimos una gran victoria esta noche", declaró en una entrevista con la cadena Fox News.

Vance explicó que el acuerdo incluye la reapertura "inmediata" del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en represalia por la ofensiva estadounidense, y el levantamiento del bloqueo marítimo que Estados Unidos impone desde abril a los buques que entran y salen de puertos iraníes.

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El vicepresidente anunció además que planea acudir a la firma oficial del acuerdo y abrió la puerta a la posibilidad que vaya también el presidente, Donald Trump.

Estados Unidos e Irán anunciaron este domingo que han alcanzado un acuerdo de paz para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, el cual será rubricado oficialmente el viernes 19 de junio en Suiza.

El trato, del que se desconocen los detalles concretos, busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, cuando una ofensiva de Estados Unidos e Israel resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

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Irán, que nombró como sucesor a su hijo, Mojtaba Jameneí, respondió con ataques contra Israel y países de la región que albergan bases estadounidenses, además de cerrar el paso por el estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20 % del crudo mundial.

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Agencia EFE
Agencia EFE
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