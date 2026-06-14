JD Vance afirma que Irán: "nunca tendrá un arma nuclear", tras anuncio de acuerdo

Washington, Estados Unidos

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este domingo, tras el anuncio del acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, que la República Islámica "nunca tendrá un arma nuclear".

"Debemos celebrar que podemos afirmar con seguridad, con confianza, que Irán nunca tendrá un arma nuclear. Tenemos mucho trabajo por hacer pero tuvimos una gran victoria esta noche", declaró en una entrevista con la cadena Fox News.

Vance explicó que el acuerdo incluye la reapertura "inmediata" del estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en represalia por la ofensiva estadounidense, y el levantamiento del bloqueo marítimo que Estados Unidos impone desde abril a los buques que entran y salen de puertos iraníes.