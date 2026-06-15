Horóscopo de hoy, 15 de junio, predicciones de cada signo zodiacal

ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Te sientes pletórico pero temeroso de las reacciones de los demás. Quieres gustar a todo el mundo y parecer perfecto, pero eso es imposible. La simpatía es siempre muy agradable, pero en ocasiones es mejor saber cortar a tiempo y poner las cosas y a la gente en su sitio.