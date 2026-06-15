Horóscopo de hoy, 15 de junio, predicciones de cada signo zodiacal

La suerte o el destino parecen estar a tu favor más que nunca.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Aunque has sacado adelante muchos proyectos personales, todavía te quedan en el tintero otros de tipo profesional, que no terminas de perfilar. La alineación astral puede ayudarte a alcanzar tus metas, pero ya puedes estar orgulloso de tus logros.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Los astros te llevan a buenas perspectivas en el terreno económico. Tendrás acierto en las decisiones y suerte en las inversiones más arriesgadas, aunque te costará momentos de tensión y mucho trabajo. En los demás asuntos, mucha tranquilidad.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Conocerás a alguien cuya compañía te agradará mucho y con quien pasarás muy buenos ratos. Tendrás la oportunidad de saborear el lado bueno de la amistad y tal vez del romance, pero no te dejes engañar por alegría de la fiesta, deberías de probar en otras circunstancias.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Las complicaciones en el terreno laboral continuarán hasta que no seas capaz de frenar del todo los problemas de relaciones personales que arrastras y que han mermado tu capacidad de atención y concentración en tus tareas.
LEO (23 julio - 22 agosto). Con tu pareja vas muy bien y sólo debes mantener esa buena relación, pero en este día sabrás también quiénes son los que están contigo y quienes están por puro compromiso. En este aspecto te llevarás alguna sorpresa.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). No te resistas a experimentar alguna aventura distinta a las ya conocidas; deberás sacudirte el aburrimiento cotidiano y echarle un poco de osadía a la vida.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Se plantean dudas con relación a un trabajo o un curso; si no lo tienes claro, tómate algo de tiempo, pero no tires por la borda lo ya iniciado. En el amor, si continúan los remordimientos, tendrás que tener una conversación con alguien que la espera.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Te sientes pletórico pero temeroso de las reacciones de los demás. Quieres gustar a todo el mundo y parecer perfecto, pero eso es imposible. La simpatía es siempre muy agradable, pero en ocasiones es mejor saber cortar a tiempo y poner las cosas y a la gente en su sitio.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Pueden surgir problemas con un familiar, sobre todo si compartís algún tipo de negocio; si no es así, ocurrirá que te das cuenta de que estás siendo utilizado por algunas personas. Tendrás que hacerte valer.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tu lado más competitivo aflorará hoy ante cualquier comentario y no dudarás en participar en cualquier prueba que se celebre en tu entorno, por trivial que parezca. No es que tengas que quedar por encima de los demás, es que el cuerpo te pide marcha.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Tener un buen amigo es un tesoro, y sabrás valorarlo en estos momentos en que la vida te ha puesto en una disyuntiva en que toda ayuda es necesaria. Piensa antes de hablar para no equivocarte.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Has superado una etapa un tanto pesimista para iniciar otra mucho más aperturista. La claridad de ideas, el optimismo y la solidaridad con tus semejantes, abanderarán tu vida en los próximos días. Aléjate de los excesos alimenticios.