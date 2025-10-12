  1. Inicio
Encuentran muerto a un hombre en una vivienda del barrio Barandillas de SPS

El hombre fallecido fue identificado como Wilmer Roberto Orellana, según el reporte preliminar de las autoridades.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado información sobre el posible móvil de este hecho.

Fotografía: Cortesía
San Pedro Sula

Un hombre fue encontrado muerto dentro de una vivienda ubicada en el barrio Barandillas, específicamente en la 11 calle, entre la 6 y 7 avenida, en San Pedro Sula.

El fallecido fue identificado como Wilmer Roberto Orellana, quien, según el reporte preliminar de las autoridades, presentaba al menos una herida de bala en su cuerpo.

El hallazgo del cadáver fue notificado por vecinos del sector, quienes alertaron a las autoridades sobre la presencia del cuerpo dentro del inmueble.

Al recibir el reporte, agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se desplazaron hasta el lugar para asegurar la escena y recabar evidencias que permitan determinar las circunstancias del hecho.

Asimismo, personal de la Dirección de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se le practicará la autopsia correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado información sobre los posibles móviles de la muerte de este hombre. La DPI ha iniciado una investigación y pidió a la ciudadanía a proporcionar cualquier dato que contribuya al esclarecimiento.

