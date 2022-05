Hombre mata a sobrino y hiere a su mamá

Un hombre asesinó a su sobrino menor de edad y además atacó a machetazos a su madre en la aldea La Plomosa, municipio de Concepción de María.

El hecho se produjo en horas de la mañana de ayer tras una acalorada discusión en la que el enardecido agresor arremetió contra su madre, doña Isolina Martínez (56).

Al ver el brutal ataque, Yueldi Martínez, de tan solo siete años, a pesar de su corta edad intentó defender a su abuela; pero este fue herido mortalmente por su tío.

Aún con vida, Yueldi fue trasladado de emergencia hasta el Hospital Regional del Sur, en Choluteca, pero debido al estado delicado de salud fue remitido hasta el Hospital Escuela (HE) en la capital.

Tenían escasos minutos de haber salido del hospital de Choluteca con destino a la capital cuando el pequeño expiró dentro de la ambulancia en la que era transportado debido a la gravedad de las heridas.

Doña Isolina Martínez contó entre lágrimas que “la riña empezó cuando él inició a discutir con otro de mis hijos en lo que yo estaba haciendo la cena. Me metí en medio de ellos, él agarró una piedra y se la tiró a mi otro muchacho. Al no pegársela se regresó y me atacó a mí a machetazos y a mi nieto”.