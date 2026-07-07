Hallan muerto a taiwanés dentro de una vivienda en Juticalpa, Olancho

Juticalpa, Olancho

El cuerpo sin vida de un ciudadano taiwanés fue encontrado dentro de una vivienda ubicada en el sector de La Concepción, en el municipio de Juticalpa, departamento de Olancho .

La víctima fue identificada como Jen Lung Wu, de 57 años de edad, un extranjero que desde hace varios años residía en esa zona del país y que contaba con autorización para trabajar en Honduras.

De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo fue descubierto el pasado lunes 6 de julio, luego de que vecinos alertaran a las autoridades debido a un fuerte olor que provenía del inmueble.

Al ingresar a la vivienda, los agentes encontraron al ciudadano taiwanés sin vida y en avanzado estado de descomposición, por lo que se presume que habría fallecido varios días antes de su hallazgo.

Elementos de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar y, junto con personal de Medicina Forense, realizaron el levantamiento cadavérico correspondiente.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado hacia la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa, donde será sometido a la autopsia médico-legal para determinar con precisión la causa del fallecimiento.

Según el informe preliminar de las autoridades, Jen Lung Wu tenía más de una década de residir en Honduras y contaba con un permiso especial para laborar en el país.

Además, se confirmó que trabajaba para una empresa privada, aunque hasta el momento no se han brindado mayores detalles sobre su actividad laboral.

Las primeras hipótesis apuntan a que el extranjero habría muerto por causas naturales; sin embargo, será Medicina Forense la encargada de establecer si existió alguna otra circunstancia relacionada con su muerte.

Debido a que se trata de un ciudadano taiwanés​​​​​​, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras deberá intervenir en el proceso de comunicación con sus familiares y la posterior entrega del cuerpo.