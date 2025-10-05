Un muerto y nueve heridos tras triple colisión en Zacapa; víctimas son Testigos de Jehová

Zacapa, Guatemala.

Una persona fallecida y nueve heridos se registraron la mañana de este domingo tras triple colisión en el kilómetro 143.5 de la carretera CA-9, jurisdicción de la aldea Las Posas, Río Hondo, Zacapa, Guatemala. De acuerdo con información de los Bomberos Municipales Departamentales, los equipos de socorro atendieron a diez víctimas que fueron trasladadas al Hospital Regional de Zacapa. Sin embargo, una de ellas, identificada como José Díaz, perdió la vida al llegar al centro asistencial.

Lista de personas heridas

Entre los heridos se encuentran los hondureños Rose Mary Ferguson Velásquez (30), Yerelin Monserrat Bonilla Bueso (16), Nicole Sevilla (23), Abigail Bonilla Bueso (25) y Evelyn Bueso, quienes se transportaban en uno de los vehículos involucrados. En otro automóvil viajaban Flor de María Paz Cordón (40) y Vidalia Cordón (62), ambas originarias de Zacapa, mientras que en el tercer vehículo se desplazaban Sergio Alvarado Chiloy (34) y Alfredo Miqueas Aguilar Ixcoy (15), residentes en Río Hondo.