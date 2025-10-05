  1. Inicio
Un muerto y nueve heridos tras triple colisión en Zacapa; víctimas son Testigos de Jehová

Las víctimas se dirigían a su natal Honduras; venían de disfrutar su Semana Morazánica en Guatemala.

 Foto: redes sociales
Zacapa, Guatemala.

Una persona fallecida y nueve heridos se registraron la mañana de este domingo tras triple colisión en el kilómetro 143.5 de la carretera CA-9, jurisdicción de la aldea Las Posas, Río Hondo, Zacapa, Guatemala.

De acuerdo con información de los Bomberos Municipales Departamentales, los equipos de socorro atendieron a diez víctimas que fueron trasladadas al Hospital Regional de Zacapa. Sin embargo, una de ellas, identificada como José Díaz, perdió la vida al llegar al centro asistencial.

Lluvias y accidentes: cinco personas muertas durante la Semana Morazánica

Lista de personas heridas

Entre los heridos se encuentran los hondureños Rose Mary Ferguson Velásquez (30), Yerelin Monserrat Bonilla Bueso (16), Nicole Sevilla (23), Abigail Bonilla Bueso (25) y Evelyn Bueso, quienes se transportaban en uno de los vehículos involucrados.

En otro automóvil viajaban Flor de María Paz Cordón (40) y Vidalia Cordón (62), ambas originarias de Zacapa, mientras que en el tercer vehículo se desplazaban Sergio Alvarado Chiloy (34) y Alfredo Miqueas Aguilar Ixcoy (15), residentes en Río Hondo.

Lugar de los hechos en el kilómetro 143.5 de la carretera CA-9, jurisdicción de la aldea Las Posas, Río Hondo, Zacapa, Guatemala.

 (Foto: redes sociales)

Según relataron los sobrevivientes, el grupo de hondureños son Testigos de Jehová y regresaba a su país tras visitar la Ciudad de Guatemala.

En el percance también participó un camión que transportaba automóviles, cuyo conductor se encunetó para evitar una colisión mayor.

Las autoridades de tránsito investigan las causas del accidente, que provocó una fuerte congestión vehicular en la zona durante varias horas.

Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

Ver más
