Joven policía pierde la vida tras accidente con su motocicleta nueva en Sabanagrande

Francisco Morazán, Honduras.

Un agente de la Policía Nacional perdió la vida el pasado 25 de octubre tras sufrir un accidente de tránsito cuando se conducía en su motocicleta por la carretera al sur de Tegucigalpa. El ahora occiso fue identificado como Alex Mauricio Amador Baca, de 25 años, quien, según versiones preliminares, había comprado recientemente la motocicleta en la que se transportaba.

De acuerdo con el informe policial, el accidente ocurrió en Sabanagrande, Francisco Morazán, a la altura del kilómetro 27. Por causas aún bajo investigación, un peatón se cruzó en la vía y, al intentar esquivarlo, el agente impactó contra él, perdió el control del vehículo y cayó al pavimento, sufriendo múltiples golpes que le provocaron la muerte inmediata. El peatón también resultó herido, con fracturas y contusiones, por lo que fue trasladado a un centro hospitalario. Su estado de salud se mantiene reservado, según fuentes médicas.

Comunicado oficial de la Policía Nacional