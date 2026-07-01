Expolicía es declarado culpable por asesinato de dos oficiales en la colonia Cerro Grande

TEGUCIGALPA

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Alfredo López Mendoza y Kenneth Ricardo Flores Alvarado, quienes murieron mientras se encontraban en el cumplimiento de su deber.

La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida ( FEDCV ) logró un fallo condenatorio contra el exagente policial Erlyn David Domínguez Banegas por el asesinato de dos oficiales de la Policía Nacional en la colonia Cerro Grande de Tegucigalpa.

De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 4 de abril de 2021 en la zona 8 de la colonia Cerro Grande, en la capital hondureña.

Las investigaciones establecen que los uniformados atendían una denuncia por escándalo en la vía pública cuando se trasladaron al lugar a bordo de la patrulla policial RPN-517.

Tras atender el reporte, los agentes se encontraron con el ahora condenado y procedieron a requerirlo para verificar sus documentos de identificación.

Según el Ministerio Público, casi de manera inmediata el procesado sacó un arma de fuego y disparó contra ambos oficiales de policía. El Ministerio Público presentó las pruebas durante el juicio oral y público.

Por este caso, el Tribunal de Sentencia programó la audiencia de determinación de la pena para el próximo 6 de agosto.

Será en esa audiencia cuando se establezca la condena que deberá cumplir Erlyn David Domínguez Banegas por el asesinato de los dos agentes policiales.