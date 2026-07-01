Técnico de Ecuador toma dolorosa decisión tras quedar eliminado del Mundial 2026

También admitió que cuando inició su andadura en la selección "no había un camino marcado" y que mejoraron "lo que se hizo en el pasado Mundial ".

"No pudimos cumplir con la hazaña que prometimos, que era la de hacer nuestro mejor Mundial , y, por eso, obviamente, por la responsabilidad que conllevo, mi contrato finalizaba una vez que terminaba el Mundial, y el Mundial terminó para Ecuador", declaró Beccacece en la rueda de prensa posterior al partido.

El argentino Sebastián Beccacece afirmó tras la derrota contra México (2-0) y posterior eliminación del Mundial 2026 que deja su cargo como entrenador de Ecuador tras no cumplir con los objetivos.

"Hoy es un día y una noche triste para todo el pueblo ecuatoriano porque había despertado una gran ilusión y una gran expectativa por lo hecho a lo largo de este tiempo que llevamos juntos", apuntó el argentino tras la caída que puso fin al sueño mundialista de los ecuatorianos, que llegaron a 16avos luego de una victoria histórica contra Alemania .

Sin embargo, el DT también destacó que le "hubiese encantado" seguir y remarcó la creación de un vestuario con una "hermandad extraordinaria" y agradeció la "entrega, respeto y compromiso" de ese "grupo de guerreros".

Al término del encuentro contra México, Beccacece ya manifestó su agradecimiento a los jugadores e incidió en que no tenía reproches.

"Agradecimiento a los jugadores y al país, no tengo reproches. Hemos sido superados en el primer tiempo. Reaccionamos en el segundo, pero no fue suficiente", lamentó el entrenador, que llegó al banquillo de la 'Tri' el 1 de agosto de 2024.

De esta manera, se termina la aventura del entrenador argentino en el banquillo de Ecuador mientras que México sigue en la lucha y espera su próximo rival en octavos que saldrá del Inglaterra-RD Congo .