Detienen a cuatro policías por robo de bienes entre los escombros en La Guaira

Cuatro policías fueron detenidos y destituidos de sus cargos tras ser acusados de apropiarse de bienes de valor económico encontrados entre los escombros en La Guaira, Venezuela, tras dos devastadores terremotos que ya dejan unas 6,461 personas rescatadas y al menos 1,943 fallecidas.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminales (CICPC) confirmó mediante un comunicado que los cuatro hombres "actuaron de manera indebida al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros", por lo que fueron separados de la institución y puestos a disposición del sistema judicial.
El caso explotó en redes sociales gracias a un video difundido por la periodista Francia Sánchez en donde se observa a un funcionario, identificado con el emblema del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminales (CICPC), sosteniendo varios billetes de dólares mientras es confrontado por vecinos de las residencias Vallarta, ubicadas en Playa Grande.
De acuerdo con los residentes, el funcionario pretendía llevarse el dinero al asegurar que se trataba de "evidencia".
Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron cuestionamientos sobre el manejo de los bienes recuperados durante las labores realizadas tras la emergencia en La Guaira.
CICPC anuncia destitución y proceso judicial
Según el organismo, los funcionarios ya no forman parte de la institución y sus expedientes fueron remitidos a las autoridades competentes para que enfrenten el proceso judicial correspondiente.
"La institución reafirma ante el país que no tolerará, bajo ninguna circunstancia, desviaciones policiales, actos de corrupción o conductas que vulneren el honor institucional o el dolor de las víctimas de esta emergencia", señaló el CICPC en el comunicado oficial.
Las autoridades indicaron que la investigación busca esclarecer completamente lo ocurrido y reiteraron su compromiso de sancionar cualquier conducta irregular dentro de los cuerpos de seguridad.
Cifra de fallecidos
Tras los terremotos de hace un semana, a Venezuela han llegado 3.660 rescatistas extranjeros, 148 perros, 49 vehículos de apoyo y un apoyo de 51 delegaciones internacionales, según el Gobierno.