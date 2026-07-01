Detienen a cuatro policías por robo de bienes entre los escombros en La Guaira

La Guaira, Venezuela

Cuatro policías fueron detenidos y destituidos de sus cargos tras ser acusados de apropiarse de bienes de valor económico encontrados entre los escombros en La Guaira, Venezuela, tras dos devastadores terremotos que ya dejan unas 6,461 personas rescatadas y al menos 1,943 fallecidas.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminales (CICPC) confirmó mediante un comunicado que los cuatro hombres "actuaron de manera indebida al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros", por lo que fueron separados de la institución y puestos a disposición del sistema judicial.

El caso explotó en redes sociales gracias a un video difundido por la periodista Francia Sánchez en donde se observa a un funcionario, identificado con el emblema del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminales (CICPC), ​​​​​​sosteniendo varios billetes de dólares mientras es confrontado por vecinos de las residencias Vallarta, ubicadas en Playa Grande.