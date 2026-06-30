Unos 59,000 edificios afectados por doble terremoto en Venezuela, según la NASA

CARACAS, VENEZUELA

Las imágenes se han creado usando datos del radar del satélite Sentinel-1, que forma parte del programa europeo de observación de la Tierra Copernicus, y la NASA destaca que se trata de un "producto preliminar elaborado a los pocos días del suceso y aún no ha sido validado".

El doble terremoto sufrido en Venezuela podría haber dejado unos 58,870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada, según una primera evaluación experimental rápida realizada por la NASA gracias a imágenes satelitales.

Los datos "estiman que aproximadamente 58,870 edificios probablemente resultaron dañados o destruidos en toda la región afectada, según el último paso del satélite el 25 de junio de 2026 (10:16 horas GMT)".

El Sistema de Coordinación de Respuesta ante Desastres de la NASA se ha activado para prestar apoyo y está publicando mapas y productos de datos adicionales a medida que están disponibles, señaló la agencia espacial estadounidense en sus redes sociales.

Los expertos analizaron dos conjuntos de datos tomados por la tecnología radar del Sentinel-1 posteriores al evento sobre la región afectada, explica el Sistema de Información Geográfica Earthdata (EGIS) de la NASA.

El primer conjunto de datos fue obtenido el 24 de junio a las 22.50 GMT y abarca la zona occidental, cercana al epicentro (alrededor de San Felipe y Yumare).

El segundo corresponde al 25 de junio a las 10.16 GMT e incluye el área metropolitana de Caracas (incluidos Petare y Antímano).

Cada imagen posterior al evento se comparó con una serie de imágenes de referencia del Sentinel-1 anteriores al terremoto, captadas durante el año anterior, y ambas se fusionaron en un único mapa de daños.

La Agencia Espacial Europea (ESA) también está usando datos del Sentinel-1 para crear mapas de datos, entre ellos uno de la deformación del terreno debido al doble sismo, gracias a los instrumentos de teledetección del satélite que pueden detectar diferencias con una precisión milimétrica.

El mapa es un interferograma obtenido a partir de la comparación de datos del Sentinel-1 correspondientes a dos fechas: el 18 de junio, antes de los terremotos, y el 25 de junio, un día después.

La imagen creada gracias a los datos muestra la zona afectada, que se extiende desde Caracas hasta la ciudad de Puerto Cabello, a unos 210 kilómetros al oeste de la capital.

Venezuela sufrió el pasado miércoles un doble terremoto, con epicentro cerca de San Felipe y Yumare, en el centro-norte del país, y con fuertes sacudidas a lo largo de la costa central y en el área metropolitana de Caracas. El seísmo principal, de magnitud 7,5, estuvo precedido por un seísmo preliminar de 7,2, recordó el EGIS.