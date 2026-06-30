“Pagamos para ir a trabajar”: así atienden los médicos en Venezuela a heridos por terremotos

Caracas

Médicos y enfermeras de hospitales públicos en Caracas atienden a los heridos por el doble terremoto del pasado miércoles con salarios base de menos de un dólar al mes, confirmaron a EFE al menos cinco personas, que también hablaron sobre las dificultades para hacer frente a una nueva emergencia. “A mí me pueden depositar (el salario) y yo no me doy cuenta. Lo que te puedo decir es que no alcanza ni para el transporte. Nosotros pagamos para ir a trabajar”, dijo un médico pediatra del Hospital Miguel Pérez Carreño, al oeste de Caracas, quien habló con EFE en condición de anonimato. Los médicos del sistema público de salud suelen complementar su labor trabajando también en el sector privado, donde perciben una remuneración más alta. Esto les permite continuar atendiendo a pacientes en hospitales públicos, una labor que consideran como parte de su vocación. El Pérez Carreño es un centro de salud tipo cuatro -diseñado para atender enfermedades y casos que requieren alta especialización y tecnología médica-, que ya tenía poca capacidad de atención antes de los terremotos del pasado miércoles, de magnitud 7,2 y 7,5, que han dejado, al menos 1.719 y más de cinco mil heridos.

“El hospital siempre ha estado muy mal dotado. Es un hospital tipo cuatro, pero no tiene laboratorio, no tiene bacteriología; el servicio de imagen muy recientemente se activó. Estamos hablando de un hospital que debería resolverlo todo”, dijo sobre este centro de salud, que fue el primero en Venezuela en realizar un trasplante de corazón, en 1987. El médico valoró la respuesta inmediata de miles de civiles que se han organizado para hacer donaciones, que han sido tan masivas que incluso en este hospital se han visto sobrepasados para recibir pañales, jeringas, gasas y otros insumos. Sin embargo, añadió que hay equipos de 1.000, 2.500 dólares, que la gente no puede donar y que son especializados y necesarios para atender a pacientes críticos.

Pacientes amputados