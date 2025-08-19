Dirigente del Partido Nacional muere tras ataque armado en La Ceiba

LA CEIBA, HONDURAS

Un dirigente del Partido Nacional murió la noche del lunes en un hospital de San Pedro Sula, luego de haber sido atacado a balazos en la colonia Sinaí, sector Bonitillo de La Ceiba. De acuerdo con la información preliminar, la víctima, identificada como Jimmy José Colindres Suárez, recibió un disparo en la cabeza el viernes por la noche cuando se encontraba en la zona antes mencionada.

Tras el ataque, el hombre fue trasladado de emergencia a un centro asistencial en La Ceiba y posteriormente remitido a San Pedro Sula debido a la gravedad de las heridas. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció la noche de lunes en el Hospital Mario Catarino Rivas. Autoridades policiales informaron que ya se realizan investigaciones para determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables del crimen.