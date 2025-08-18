Policía mata a hombre que estaba bajo custodia en posta de San Juan Pueblo

Atlántida, Honduras.

Un hombre perdió la vida este lunes luego de recibir un disparo en la cabeza mientras permanecía bajo arresto en la posta policial de San Juan Pueblo, municipio de La Masica, Atlántida.

El ciudadano hondureño fue identificado como Brayan Amaury Díaz Zuleta, de 29 años, es originario de Tela y residente en la misma comunidad donde ocurrió el hecho. Había sido detenido por posesión de droga (cocaína).

De acuerdo con el informe preliminar, una detonación de un arma de fuego se registró a las 6:58 de la mañana en el área de las celdas.

El agente señalado como autor del disparo fue arrestado de inmediato dentro de la posta policial, y se le decomisó el arma de reglamento utilizada.