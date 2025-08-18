  1. Inicio
Policía mata a hombre que estaba bajo custodia en posta de San Juan Pueblo

Brayan Amaury Díaz murió tras recibir un disparo de un policía dentro de una celda policial en Atlántida.

Brayan Amaury Díaz Zuleta, de 29 años.

 Foto: cortesía
Atlántida, Honduras.

Un hombre perdió la vida este lunes luego de recibir un disparo en la cabeza mientras permanecía bajo arresto en la posta policial de San Juan Pueblo, municipio de La Masica, Atlántida.

El ciudadano hondureño fue identificado como Brayan Amaury Díaz Zuleta, de 29 años, es originario de Tela y residente en la misma comunidad donde ocurrió el hecho. Había sido detenido por posesión de droga (cocaína).

De acuerdo con el informe preliminar, una detonación de un arma de fuego se registró a las 6:58 de la mañana en el área de las celdas.

El agente señalado como autor del disparo fue arrestado de inmediato dentro de la posta policial, y se le decomisó el arma de reglamento utilizada.

Posteriormente, fue remitido al Centro Integrado de La Ceiba, mientras la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) asumió las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Brayan, gravemente herido, fue trasladado de emergencia al Hospital Atlántida en La Ceiba, donde médicos confirmaron su fallecimiento a causa de la lesión provocada por el proyectil.

Autoridades policiales condenan la acción del agente policial

La Policía Nacional emitió un comunicado en el que rechazó con firmeza la actuación del uniformado.

“Nada justifica el uso de la fuerza letal contra una persona bajo custodia”, señaló la institución, al tiempo que aseguró que este hecho “no refleja los principios ni valores que rigen nuestra labor” y reiteró que ninguna conducta fuera de la ley será tolerada dentro de la corporación.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

