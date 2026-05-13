Dictan prisión a militares acusados de robar 9 millones de lempiras

Tegucigalpa, Honduras

Tres miembros de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), recibieron auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva por su presunta participación en el robo de una millonaria suma de dinero, informó la Unidad Fiscal de Operaciones Especiales (UF-OPE).

A los encausados se les supone responsables de los delitos de robo con violencia, abuso de autoridad, uso indebido de uniforme e insignias militares y asociación para delinquir.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 12 de agosto de 2025, cuando los sospechosos llegaron a la vivienda de un testigo protegido identificado como “Smith”, utilizando indumentaria de tipo militar.

Según el expediente investigativo, bajo el argumento de realizar un supuesto registro personal, los agentes trasladaron a la víctima hasta el segundo piso de la vivienda y le exigieron abrir una caja fuerte.

Una vez sometido y obligado a permanecer boca abajo, los sospechosos habrían sustraído aproximadamente nueve millones de lempiras, joyas y un arma de fuego marca Glock, serie AGPP24.

Tras cometer el ilícito, los imputados cargaron el dinero y los objetos de valor en varias mochilas y posteriormente huyeron con rumbo desconocido.

La Fiscalía de Operaciones Especiales informó que, mediante diversas diligencias investigativas, logró establecer la participación de los sospechosos y ubicar los puntos donde posteriormente se ejecutaron las órdenes de captura.

Las detenciones fueron autorizadas por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.

Luego de valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el órgano jurisdiccional resolvió dictar auto de formal procesamiento con prisión preventiva para los tres militares mientras continúa el proceso judicial.

Las autoridades indicaron que las investigaciones siguen en curso para determinar si existen otros involucrados en este caso.