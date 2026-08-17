Dictan arresto provisional contra extraditable Darwin Espinal del Cid

Tegucigalpa, Honduras

Un juez de Extradición de Primera Instancia dictó arresto provisional contra Darwin David Espinal del Cid, quien es requerido en un proceso de extradición, y programó para el miércoles 2 de septiembre, a las 10:00 de la mañana, la audiencia de presentación y evacuación de medios probatorios.

Durante la audiencia, el juez determinó mantener al extraditable bajo arresto provisional mientras avanza el proceso. La próxima diligencia permitirá a las partes presentar y evacuar los medios probatorios correspondientes al requerimiento de extradición.

Darwin David Espinal del Cid fue capturado este lunes en Pespire, Choluteca, por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), con apoyo del FBI, tras ser requerido en extradición por la justicia de Estados Unidos.

El hondureño es señalado por su presunta participación en el asesinato de María Bernarda Popol Guerra, una joven guatemalteca de 23 años cuyo cuerpo fue localizado en Telford Borough, en el condado de Bucks, Pensilvania.

De acuerdo con la resolución, Espinal del Cid enfrenta cargos por homicidio criminal, posesión de un instrumento del delito, dos cargos de hurto por apropiación ilícita, hurto por engaño y profanación de cadáver.

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Tras ser localizado y detenido en Pespire, el requerido sería trasladado hacia Tegucigalpa para ser presentado ante las autoridades judiciales hondureñas. El caso deberá continuar ahora conforme a las distintas etapas establecidas para los procesos de extradición.

Corresponderá a los tribunales hondureños conocer formalmente la solicitud presentada por Estados Unidos y determinar, mediante el procedimiento establecido por la legislación nacional, si procede la entrega de Espinal del Cid a las autoridades estadounidenses.