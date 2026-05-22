Detienen a dos hombres en El Florido con presunta cocaína y arma de fuego

Dos ciudadanos, uno hondureño y otro guatemalteco, fueron detenidos este viernes en el punto de control fronterizo de El Florido, Copán Ruinas, por suponerlos responsables de los delitos de tráfico ilícito de drogas y portación ilegal de arma de fuego.
Los detenidos fueron identificados como el hondureño Barry Deen Stroble Hyde, de 50 años, comerciante y originario de Roatán, Islas de la Bahía, residente en La Ceiba, Atlántida; y el guatemalteco Juan Daniel Villeda Vividor, de 32 años, comerciante y originario de Esquipulas, Guatemala.
El operativo fue ejecutado por agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF-GOET), quienes realizaban labores de control y vigilancia en la zona fronteriza.
De acuerdo con el informe preliminar, ambos se transportaban en un vehículo marca Mazda, año 2007, color blanco, con placas P0142GKF, cuando fueron requeridos por las autoridades.
Durante la inspección al vehículo, los agentes encontraron un paquete envuelto en nylon negro con un peso aproximado de un kilogramo de supuesta cocaína.
Asimismo, se les decomisó un arma de fuego marca Glock, serie GB231, calibre 9 milímetros, color negro, la cual era transportada en el interior del vehículo.
Las autoridades informaron que los detenidos, junto con la evidencia decomisada, fueron puestos a disposición de las instancias competentes para continuar el proceso legal correspondiente.