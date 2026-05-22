Detienen a dos hombres en El Florido con presunta cocaína y arma de fuego

Copán, Honduras

Dos ciudadanos, uno hondureño y otro guatemalteco, fueron detenidos este viernes en el punto de control fronterizo de El Florido, Copán Ruinas, por suponerlos responsables de los delitos de tráfico ilícito de drogas y portación ilegal de arma de fuego.

Los detenidos fueron identificados como el hondureño Barry Deen Stroble Hyde, de 50 años, comerciante y originario de Roatán, Islas de la Bahía, residente en La Ceiba, Atlántida; y el guatemalteco Juan Daniel Villeda Vividor, de 32 años, comerciante y originario de Esquipulas, Guatemala.

El operativo fue ejecutado por agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF-GOET), quienes realizaban labores de control y vigilancia en la zona fronteriza.