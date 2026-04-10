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Detienen a “El Chaparro”, miembro de la banda “El Negro Volqueta”, en Santa Bárbara

En San Vicente, Santa Bárbara, fue capturado un presunto integrante de la estructura criminal “El Negro Volqueta”, vinculado al tráfico de sustancias prohibidas

Detienen a “El Chaparro”, miembro de la banda “El Negro Volqueta”, en Santa Bárbara

“El Chaparro” es detenido en Las Palmas de San Vicente por presunto tráfico de drogas.

 Foto: Redes sociales
Santa Bárbara, Honduras

En el barrio Las Palmas, municipio de San Vicente, Santa Bárbara, fue detenido un individuo identificado con el alias de “El Chaparro”, señalado como miembro de la estructura criminal “El Negro Volqueta”.

Las investigaciones indican que el sospechoso formaría parte de esta estructura criminal desde hace aproximadamente tres años, desempeñándose a la vigilancia de puntos de venta de droga, así como en la comercialización y distribución de sustancias ilícitas en ese municipio.

Mediante labores de seguimiento y vigilancia, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), en coordinación con la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), lograron la detención del presunto integrante de una estructura criminal.

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Durante la inspección, se encontraron varias dosis de supuesta cocaína presuntamente listas para su distribución.

Asimismo, se le incautó un teléfono celular, el cual será sometido a análisis por las autoridades competentes para determinar posibles conexiones con otros miembros de la estructura criminal y ampliar las líneas de investigación.

Por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de drogas, el detenido fue remitido a la Fiscalía competente, donde continuará el proceso legal correspondiente conforme a ley.


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Redacción La Prensa
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