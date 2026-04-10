Detienen a “El Chaparro”, miembro de la banda “El Negro Volqueta”, en Santa Bárbara

Santa Bárbara, Honduras

En el barrio Las Palmas, municipio de San Vicente, Santa Bárbara, fue detenido un individuo identificado con el alias de “El Chaparro”, señalado como miembro de la estructura criminal “El Negro Volqueta”.

Las investigaciones indican que el sospechoso formaría parte de esta estructura criminal desde hace aproximadamente tres años, desempeñándose a la vigilancia de puntos de venta de droga, así como en la comercialización y distribución de sustancias ilícitas en ese municipio.

Mediante labores de seguimiento y vigilancia, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), en coordinación con la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), lograron la detención del presunto integrante de una estructura criminal.