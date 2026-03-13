Capturan al temible Manteco, implicado en el asesinato de colombiano en SPS

Cortés, Honduras.

Agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) capturaron este viernes a un presunto integrante de una estructura criminal, vinculado al asesinato de un ciudadano colombiano ocurrido en un salón de belleza de San Pedro Sula, Cortés. El detenido fue identificado como Marcos Ariel Landa Cruz, alias Manteco, señalado como miembro de la banda denominada El Mudo, a quien las autoridades consideran sospechoso de varios delitos, entre ellos asesinato, robo con violencia o intimidación en su grado de tentativa inacabada y asociación para delinquir. La captura se llevó a cabo en la residencial Palos Verdes, tras labores de inteligencia desarrolladas por equipos especializados de la Dipampco, quienes ejecutaron una orden de captura girada el 20 de enero de 2026.

Primeros implicados en el caso

Un juez decretó prisión preventiva contra los primeros implicados, identificados como Cristian Isaak Robles Rosales y Joselyn Yulieth Márquez Cantillo, señalados como presuntos responsables del asesinato del ciudadano colombiano. La misma medida fue dictada contra Wilson Renato Ortiz Castellanos, señalado como el tercer implicado en el caso. Según las investigaciones, el crimen se registró la tarde del 16 de marzo de 2023 en la colonia Montefresco, durante un robo perpetrado en el salón de belleza “Lusdaris Beauty”. Los imputados, junto con otros sujetos armados, ingresaron violentamente al establecimiento e intentaron despojar de sus pertenencias a las personas que se encontraban en el lugar.

Entre las víctimas se encontraba Mosquera Cossio, de nacionalidad colombiana y esposo de la propietaria del negocio, quien se opuso al asalto y fue asesinado a disparos en el lugar. De acuerdo con las investigaciones, la orden judicial fue emitida como resultado del trabajo técnico–científico realizado por la Fuerza de Tarea de Delitos Violentos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), que lo vincula con el crimen ocurrido en marzo de 2023.

Acusaciones contra cuarto sospechoso

Asimismo, las autoridades señalaron que el cuarto sospechoso estaría implicado en el asesinato del ciudadano colombiano Jhon Jairo Mosquera Cossio, registrado la tarde del 16 de marzo de 2023 en la colonia Montefresco de la capital industrial. Además del asesinato, el imputado también es señalado de haber atentado contra la seguridad de dos testigos protegidos identificados con las claves “Tolima” y “Medellín”, quienes habrían presenciado los hechos. Las autoridades también informaron que el sospechoso cuenta con antecedentes policiales y que anteriormente había sido requerido por la justicia en al menos cuatro ocasiones por distintos delitos.