Cae presunto cabecilla de la 18 en la colonia Perpetuo Socorro de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Cortés.

Agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) lograron este 2 de octubre la captura de un supuesto cabecilla de la Pandilla 18 en la colonia Perpetuo Socorro, San Pedro Sula. El detenido, identificado con el alias de “Desertor”, tiene 31 años y, según las investigaciones, ocupaba el rango de Hommie, lo que le permitía dirigir actividades de extorsión y distribución de droga en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con el expediente policial, el sospechoso llevaba alrededor de 10 años vinculado a esta estructura criminal y ya había sido detenido en 2015 por los delitos de robo de vehículo y portación ilegal de armas.