Camión cargado de carne se vuelca en Villanueva tras fallar frenos

Villanueva, Cortés.

Un aparatoso accidente se registró la mañana de este lunes en la zona conocida como Taller Toto, aledaña al sector El Centavo, en Villanueva, Cortés.

En medio de la calle quedó un camión completamente volcado. Según relató el conductor, intentó evitar atropellar a unos niños que cruzaban la vía y a los vehículos que circulaban cerca. Para esquivarlos, realizó una maniobra que provocó el volcamiento.