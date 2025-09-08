Camión cargado de carne se vuelca en Villanueva tras fallar frenos

Un aparatoso accidente se registró la mañana de este lunes en la zona conocida como Taller Toto, aledaña al sector El Centavo, en Villanueva, Cortés.
En medio de la calle quedó un camión completamente volcado. Según relató el conductor, intentó evitar atropellar a unos niños que cruzaban la vía y a los vehículos que circulaban cerca. Para esquivarlos, realizó una maniobra que provocó el volcamiento.
No se reportaron heridos. El camionero afirmó que el fallo en los frenos ocasionó el accidente.
“Gracias a Dios no cometí una tragedia”, expresó Eddy Canales, conductor del camión que transportaba carnes fría y se dirigía hacia Puerto Cortés.
“Ya llamé a la empresa, viene en camino la aseguradora. Estoy agradecido con Dios”, agregó Canales.
El accidente causó un fuerte congestionamiento vial en la zona y bloqueó el acceso libre hacia San Pedro Sula.