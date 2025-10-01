Cae maestra acusada de quemar a su madre con ácido en Copán

Copán, Honduras.

De acuerdo con el informe policial, la captura se realizó en el barrio Buenos Aires del municipio de Corquín, luego de que la sospechosa intentara huir tras el ataque.

Una mujer fue arrestada el 30 de octubre, acusada de agredir a su madre al lanzarle un líquido corrosivo que le provocó graves quemaduras en distintas partes del cuerpo.

Conocidos en redes sociales dieron a conocer que la mujer, de 33 años, era conocida por ser una maestra en la zona.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) ejecutaron la detención en respuesta a la denuncia de los vecinos.

La víctima, cuya identidad se mantiene bajo reserva, fue trasladada de emergencia al Hospital Regional de Occidente, donde permanece bajo atención médica especializada debido a la gravedad de las lesiones.

La agresora enfrenta cargos por maltrato familiar y lesiones graves, y ya fue puesta a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso judicial.

El hecho ha generado conmoción en la comunidad, donde familiares y vecinos exigen justicia por la violencia ejercida contra la madre.

Los líquidos corrosivos, como ácidos o sustancias químicas fuertes, destruyen rápidamente las capas de la piel, causando dolor intenso, ampollas, úlceras profundas e incluso daños irreversibles en los tejidos afectados.

