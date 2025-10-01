Consternación por muerte de Jenifer Rivas, creadora de contenido, presentadora y estudiante hondureña

Tegucigalpa

La muerte de la joven Jenifer Rivas, estudiante de la carrera de Periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y creadora de contenido, ha causado un profundo pesar en la comunidad universitaria y en redes sociales. Este miércoles, Rivas fue encontrada sin vida en una habitación ubicada en la colonia Estanzuela, sector 3 de Tegucigalpa; hasta este momento se desconocen las causas de su deceso. Al lugar se presentaron autoridades forenses para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y realizar las diligencias investigativas.

Jenifer era una joven conocida en medios de comunicación locales. Su talento y carisma la llevaron a desempeñarse como presentadora de noticias internacionales, secciones de entretenimiento y clima en un canal de televisión capitalino. Paralelamente, cultivó una presencia destacada en redes sociales, donde reunía más de siete mil seguidores y colaboraba con el grupo de creadores de contenido “Los Venados 504”. En sus publicaciones más recientes, Jenifer compartió un trend de despedida al mes de septiembre, mostrando momentos personales que reflejaban optimismo y cercanía con sus seguidores.

