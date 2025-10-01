  1. Inicio
Muerte misteriosa: hallan sin vida a Jenifer Rivas, estudiante y presentadora de televisión

La bella estudiante de periodismo Jenifer Rivas fue encontrada sin vida en su habitación en Tegucigalpa.

Una joven estudiante de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) fue encontrada sin vida la tarde de este miércoles (1 de octubre) en Tegucigalpa.

 Foto: redes sociales
La joven fue identificada como Jenifer Rivas, de 21 años de edad. Su cuerpo fue encontrado dentro de una habitación en la colonia Estanzuela, sector 3, Tegucigalpa.
Hasta el momento, las autoridades forenses no han confirmado la causa de su muerte. Personal especializado llegó al lugar para realizar el levantamiento del cadáver y dar inicio a las investigaciones correspondientes.
Jenifer era reconocida por su belleza y su trayectoria como presentadora en un canal de televisión de Tegucigalpa.
También se dedicaba a la creación de contenido digital y contaba con más de 7 mil seguidores en Facebook.
Además, la joven estudiante era conocida por ser colaboradora de los creadores de contenido "Los Venados 504".
Se desempeñaba presentando noticias internacionales, de entretenimiento y de la sección del clima.
Según conocidos, Jenifer padecía una enfermedad, aunque aún no se ha revelado ni confirmado.
"No lo puedo creer, es una inesperada noticia, mi corazón se ha roto en mil pedazos", comentó un conocido en redes sociales tras el hallazgo.
La muerte de Jenifer se convirtió en un misterio de última hora; decenas de sus seguidores recurrieron a sus redes sociales para comentar: "Qué raro que haya muerto".
En sus últimas historias, Jenifer se unió al trend de "Adiós septiembre", compartiendo los mejores momentos del mes.
"Se le pudo ver contenta, practicando y jugando en sus recientes publicaciones", expresó con tristeza un seguidor tras la noticia.
Jenifer será recordada como una joven amable, encantadora e ingeniosa para sus conocidos.
Según reacciones, la joven era parte del equipo "Los del Barrio". "Te voy a extrañar", expresó con dolor el creador de contenido Allan Valeriano, conocido como Gazu.
La noticia ha generado consternación entre familiares, compañeros de estudios y seguidores, quienes lamentan la pérdida de la joven comunicadora, considerada una promesa del periodismo hondureño.
