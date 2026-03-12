Condenan a guardia por abusar de una adolescente dentro de una iglesia en Tegucigalpa

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Tras un procedimiento abreviado, en el que el imputado aceptó su responsabilidad en los hechos, el juzgado correspondiente dictó una pena de seis años y seis meses de prisión por el delito de violación.

La Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia informó este jueves que logró una sentencia condenatoria superior a los 12 años de prisión en contra de Miguel Ángel Aguilar Fugón, un guardia de seguridad que agredió sexualmente a una adolescente en el interior de una iglesia evangélica.

Además, por el delito de agresiones sexuales continuadas, se le impuso una condena adicional de seis años de cárcel. Como parte de las medidas complementarias, se prohibió al agresor acercarse o residir en el mismo lugar que la víctima por un período equivalente al doble de la suma de las penas impuestas.

De acuerdo con el informe presentado por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), los abusos ocurrían de manera sistemática en las instalaciones de la iglesia.

Aguilar Fugón, quien laboraba como vigilante en el templo, aprovechaba los momentos en que encontraba a la víctima en el área de la cocina para cometer los ilícitos.

Las investigaciones detallan que el sujeto le tocaba sus partes íntimas, la besaba a la fuerza y le mostraba videos de contenido sexual explícito.

El caso más grave, tipificado como violación, ocurrió cuando el agresor, valiéndose de su fuerza física, sujetó a la adolescente, la insultó, la golpeó y la lanzó contra el suelo para consumar el ataque.

Tras la denuncia interpuesta por la víctima o su familia, agentes de la Atic procedieron a la captura del sospechoso.

Durante el proceso judicial, el Ministerio Público presentó las pruebas suficientes que llevaron al imputado a aceptar los cargos y someterse a un procedimiento abreviado, evitando así un juicio oral y público.

Finalmente, por el delito de provocación sexual, Aguilar Fugón deberá cumplir con la prestación de servicios comunitarios durante cuatro meses y 15 días, así como pagar una multa de 3,000 lempiras.