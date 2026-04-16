Condenan a 27 años de cárcel a marino por la muerte de la doctora Alma Ferrera

Tegucigalpa, Honduras

Las autoridades dictaron sentencia condenatoria contra Dane Assad Johnson Chamorro, quien fue declarado culpable del delito de femicidio agravado en perjuicio de Alma Aydee Ferrera Amador, en un caso procesado por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV-RLA).

Según lo establecido en la resolución del expediente TSLCP-0101-2024-0024, el tribunal competente dictó una sentencia de 27 años y seis meses de prisión contra el acusado.

Asimismo, se ordenó la imposición de penas accesorias que incluyen la inhabilitación absoluta, la cual se extenderá por todo el período que dure la condena principal.