Condenan a 27 años de cárcel a marino por la muerte de la doctora Alma Ferrera

Las autoridades dictaron sentencia condenatoria contra Dane Assad Johnson Chamorro, quien fue declarado culpable del delito de femicidio agravado en perjuicio de Alma Aydee Ferrera Amador, en un caso procesado por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV-RLA).
Según lo establecido en la resolución del expediente TSLCP-0101-2024-0024, el tribunal competente dictó una sentencia de 27 años y seis meses de prisión contra el acusado.
Asimismo, se ordenó la imposición de penas accesorias que incluyen la inhabilitación absoluta, la cual se extenderá por todo el período que dure la condena principal.
Además, el tribunal ordenó medidas posteriores al cumplimiento de la pena, que incluyen la prohibición de residir en determinados lugares, acercarse a sus familiares, así como establecer cualquier tipo de comunicación con ellos. Estas restricciones tendrán una vigencia de 10 años.
Los hechos se registraron el 2 de abril de 2023, cuando la doctora fue hallada sin vida dentro de su vivienda, inicialmente bajo la hipótesis de un posible suicidio.
No obstante, durante el desarrollo del proceso judicial, el Ministerio Público logró desvirtuar la versión planteada por la defensa, que atribuía el hecho a un suicidio. Esto fue posible mediante la incorporación y presentación de diversos medios probatorios que permitieron sustentar la acusación.
Como parte del conjunto de pruebas, se presentó el dictamen definitivo de autopsia, declaraciones testimoniales y resultados de investigaciones de campo. Estos elementos permitieron sustentar la acusación y acreditar la responsabilidad penal del imputado dentro del proceso judicial.