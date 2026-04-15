Sicario en moto asesina a Gilma María Morales en Sambo Creek, La Ceiba

La Ceiba, Atlántida

Una mujer fue asesinada a balazos este miércoles en la comunidad garífuna de Sambo Creek, jurisdicción de La Ceiba, departamento de Atlántida.

La víctima fue identificada como Gilma María Morales, de 40 años de edad, quien murió tras recibir tres impactos de arma de fuego en la cabeza, según información preliminar.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque habría sido perpetrado por un sicario en motocicleta que, sin mediar palabra, disparó contra la mujer en esta comunidad ubicada a unos 20 kilómetros de La Ceiba.

Versiones iniciales indican que Morales habría recibido amenazas de muerte en días anteriores, lo que ahora forma parte de las líneas de investigación que manejan las autoridades.

Hasta el momento se desconocen los móviles del crimen y la identidad de los responsables. Agentes de la Policía Nacional se encuentran en la zona recabando evidencias para esclarecer el hecho.

El caso ha generado consternación entre los pobladores de Sambo Creek, quienes demandan mayor seguridad ante la violencia que afecta a la comunidad.