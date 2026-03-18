Capturan en Ocotepeque a implicado en la muerte del doctor Miguel Ángel Salgado

Ocotepeque

Las autoridades policiales confirmaron este miércoles la detención de un hombre señalado como el principal sospechoso del asesinato del médico Miguel Ángel Salgado.

La detención se registró en el departamento de Ocotepeque, zona occidental del país; no obstante, la Policía Nacional se ha limitado a publicar un breve reporte en sus redes sociales, sin profundizar en los pormenores de la identidad del sospechoso ni detalles de la detención.

Con el arresto de este sujeto, se espera esclarecer el crimen del galeno, del cual no se tenían pistas concluyentes ni una hipótesis establecida hasta la fecha.

El cuerpo de Salgado fue hallado sin vida una mañana de noviembre de 2025 en un basurero clandestino de la colonia Lomas del Diamante, en Tegucigalpa.