Capturan a “El Perla”, miembro de la MS-13 en Puerto Cortés

Puerto Cortés, Honduras

Durante un operativo policial realizado en la colonia 14 de Marzo, sector Nuevos Horizontes de Puerto Cortés, Cortés, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) capturaron a un presunto integrante activo de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13).

El detenido fue identificado con el alias de “El Perla”, de 40 años. Según las investigaciones, se le vincula con esta estructura delictiva desde hace aproximadamente un año, periodo en el que presuntamente habría ocupado el rango de “Traka” dentro de la organización.