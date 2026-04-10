Capturan a “El Perla”, miembro de la MS-13 en Puerto Cortés

Durante un operativo policial realizado en la colonia 14 de Marzo, sector Nuevos Horizontes de Puerto Cortés, Cortés, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) capturaron a un presunto integrante activo de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13).
El detenido fue identificado con el alias de “El Perla”, de 40 años. Según las investigaciones, se le vincula con esta estructura delictiva desde hace aproximadamente un año, periodo en el que presuntamente habría ocupado el rango de “Traka” dentro de la organización.
De acuerdo con los investigadores, el detenido sería el principal responsable de la venta y distribución de estupefacientes en distintos sectores de este municipio. Durante su interceptación, se le decomisaron varias dosis de supuesta cocaína, marihuana y presunta piedra de crack.
Posteriormente, los agentes efectuaron el traslado del detenido a las oficinas de la DIPAMPCO en San Pedro Sula, cumpliendo con el procedimiento de ley para disposición del Ministerio Público.
El sospechoso será acusado por el delito de tráfico ilícito de drogas, tras ser vinculado por las autoridades con actividades relacionadas con la venta, distribución y posible comercialización de sustancias ilícitas