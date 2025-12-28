Capturan a Lagrimita, presunto integrante de la MS-13 en Comayagüela

La Policía Militar del Orden Público (PMOP) capturaron a un individuo conocido con el alias de Lagrimita, señalado como presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), durante un operativo realizado en la colonia Mary de Flores, en Comayagüela.
De acuerdo con el reporte preliminar, la detención se efectuó como parte de acciones de seguridad orientadas a combatir el narcomenudeo en la zona, donde las autoridades identificaron al sospechoso como supuesto responsable de actividades ilícitas vinculadas al tráfico de drogas.
Durante la intervención, los agentes decomisaron varios indicios, entre ellos 20 envoltorios con supuesta cocaína, 52 envoltorios con piedra blanca, presuntamente crack, así como 300 lempiras en efectivo, los cuales fueron asegurados para efectos de investigación.
Tras su captura, el individuo fue trasladado a las instalaciones de la URD-PMOP, donde quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente, por el presunto delito de tráfico de drogas en perjuicio de la salud pública del Estado de Honduras.