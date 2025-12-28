Capturan a Lagrimita, presunto integrante de la MS-13 en Comayagüela

Comayagüela, Honduras.

La Policía Militar del Orden Público (PMOP) capturaron a un individuo conocido con el alias de Lagrimita, señalado como presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), durante un operativo realizado en la colonia Mary de Flores, en Comayagüela.

De acuerdo con el reporte preliminar, la detención se efectuó como parte de acciones de seguridad orientadas a combatir el narcomenudeo en la zona, donde las autoridades identificaron al sospechoso como supuesto responsable de actividades ilícitas vinculadas al tráfico de drogas.