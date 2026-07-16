Captura a sospechoso por el asesinato de un ganadero en Choluteca

Choluteca, Honduras

Las autoridades policiales realizaron la captura de un hombre de 27 años, señalado como presunto responsable del delito de asesinato en perjuicio de Ismar Alexander Espinal Gómez, quien se dedicaba a la ganaderia en el barrio El Centro del municipio de Choluteca, departamento de Choluteca.

Los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizaron la detención del sospechoso en cumplimiento de una orden de captura vigente, emitida el 9 de mayo de 2025 por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca.

Las investigaciones desarrolladas por equipos especializados establecen que el crimen se registró el 28 de noviembre de 2024 en la aldea Los Limones, municipio de Apacilagua, Choluteca, cuando la víctima se dirigía a su residencia después de cumplir con labores.